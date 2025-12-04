Virtus-Hapoel Tel Aviv | collettivi pronti alla protesta No al match del genocidio
Bologna, 3 dicembre 2025 – Ci sarà una manifestazione e probabilmente un corteo per ribadire che per i Giovani Palestinesi “è inaccettabile che nella nostra città si giochi l’ennesima partita del genocidio ”. Il precedente con il Maccabi: guerriglia e devastazione. Cioè il match di EuroLega tra Virtus e Hapoel Tel Aviv, calendarizzata venerdì prossimo, il 12, in Fiera. A una settimana circa dalla partita – che fa seguito a quella disputata al blindato PalaDozza in occasione della gara contro il Maccabi Tel Aviv che ha scaturito una protesta partecipatissima, degenerata poi in una serata di guerriglia e devastazione – l’organizzazione si riunisce in un’assemblea pubblica (ma non aperta ai giornalisti) in via Zamboni 32, in un’aula, tra l’altro, occupata dai collettivi universitari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
