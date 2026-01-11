Incendio al Grattacielo scatta il piano d' emergenza | i residenti accolti al Palapalestre

In seguito all’incendio al Grattacielo di Ferrara, è stato attivato il piano di emergenza. I residenti evacuati sono stati accolti presso il Palapalestre, dove il Comune si occuperà dell’assistenza, con particolare attenzione a anziani e persone con disabilità. La priorità rimane garantire sicurezza e supporto alle persone coinvolte, mentre le autorità lavorano per contenere i danni e ripristinare la normalità.

Incendio al Grattacielo di Ferrara, palazzo evacuato: 19 intossicati, 218 sfollati. “C’era una marea di gente che correva e urlava” - Rogo alla “Torre B”, le fiamme hanno interessato il piano interrato, generando una coltre di fumo che ha rapidamente invaso l'intera struttura, rendendo l'aria irrespirabile nei piani superiori. msn.com

Incendio al Grattacielo di Ferrara: 19 persone al pronto soccorso e 200 evacuati - le immagini pubblicate dal primo cittadino di Ferrara sui socialincendio al Grattacelo di Ferrara Nella ... msn.com

Questa notte, intorno alle 4, si è sviluppato un incendio alla base della Torre B del grattacielo, probabilmente dal vano contatori. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per accertamenti a causa dell’inalazione di fumo; molte di loro sono già sta - facebook.com facebook

Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone x.com

