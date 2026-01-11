Incendio al Grattacielo scatta il piano d' emergenza | i residenti accolti al Palapalestre
In seguito all’incendio al Grattacielo di Ferrara, è stato attivato il piano di emergenza. I residenti evacuati sono stati accolti presso il Palapalestre, dove il Comune si occuperà dell’assistenza, con particolare attenzione a anziani e persone con disabilità. La priorità rimane garantire sicurezza e supporto alle persone coinvolte, mentre le autorità lavorano per contenere i danni e ripristinare la normalità.
Incendio al Grattacielo, il Comune di Ferrara si farà carico della prima accoglienza delle persone evacuate, con particolare attenzione ad anziani e persone con gravi disabilità. È parte di quanto è emerso nel tavolo tecnico che si è riunito in Prefettura per coordinare le operazioni di emergenza.
Ferrara, incendio nel grattacielo di via Felisatti: 200 persone evacuate - Diciassette persone intossicate dal fumo e portate in ospedale per accertamenti, e circa 200 persone evacuate.
Incendio al Grattacielo di Ferrara, palazzo evacuato: 19 intossicati, 218 sfollati. "C'era una marea di gente che correva e urlava" - Rogo alla "Torre B", le fiamme hanno interessato il piano interrato, generando una coltre di fumo che ha rapidamente invaso l'intera struttura, rendendo l'aria irrespirabile nei piani superiori.
Incendio al Grattacielo di Ferrara: 19 persone al pronto soccorso e 200 evacuati
Questa notte, intorno alle 4, si è sviluppato un incendio alla base della Torre B del grattacielo, probabilmente dal vano contatori. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per accertamenti a causa dell'inalazione di fumo; molte di loro sono già sta
Incendio al grattacielo di Ferrara, evacuate circa 200 persone
