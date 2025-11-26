Interventi mirati nelle frazioni A Gallo lavori su scuola e palestra
Il Comune di Poggio Renatico comunica l’avanzamento del programma di interventi nella frazione di Gallo, parte integrante della strategia di riqualificazione diffusa che coinvolge tutto il territorio comunale. Negli ultimi anni la frazione ha beneficiato di un piano di valorizzazione particolarmente rilevante: nella precedente legislatura gli interventi realizzati a Gallo hanno superato complessivamente i due milioni di euro, e il percorso non si ferma. Nuove opere sono infatti in corso di definizione e realizzazione per continuare a migliorare servizi, sicurezza e qualità urbana. Tra le opere già completate si ricordano l’adeguamento sismico della scuola e della palestra, oggi strutture moderne e pienamente rispondenti agli standard antisismici, e il nuovo parco pubblico, che ha ridato centralità agli spazi verdi e alle occasioni di socialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
