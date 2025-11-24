Il nuovo crollo della pista ciclabile l' assessore Savarino rassicura il sindaco | I lavori partiranno senza ritardi

Agrigentonotizie.it | 24 nov 2025

“Ci sono i soldi e il progetto, mi è stato assicurato che presto ci sarà il decreto di finanziamento”. Dopo l’ennesimo crollo della pista ciclabile di San Leone, il sindaco Franco Miccichè ha reso noto di avere avviato un confronto immediato con l’assessore regionale al Territorio Giusi Savarino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

il nuovo crollo della pista ciclabile l assessore savarino rassicura il sindaco i lavori partiranno senza ritardi

© Agrigentonotizie.it - Il nuovo crollo della pista ciclabile, l'assessore Savarino rassicura il sindaco: "I lavori partiranno senza ritardi"

