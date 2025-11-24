Il nuovo crollo della pista ciclabile l' assessore Savarino rassicura il sindaco | I lavori partiranno senza ritardi
“Ci sono i soldi e il progetto, mi è stato assicurato che presto ci sarà il decreto di finanziamento”. Dopo l’ennesimo crollo della pista ciclabile di San Leone, il sindaco Franco Miccichè ha reso noto di avere avviato un confronto immediato con l’assessore regionale al Territorio Giusi Savarino. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il crollo di Bitcoin e del mercato crypto brucia oltre 1.100 miliardi di dollari, tra tassi alti, deflussi dagli ETF e timori di un nuovo crypto winter - facebook.com Vai su Facebook
Fori Imperiali, il giorno dopo il crollo. Oggi un nuovo sopralluogo dei carabinieri alla Torre de Conti. Domani a Roma lutto cittadino #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… Vai su X
San Leone, crolla pista ciclabile. L’allarme di Mareamico: “A rischio il Viale delle Dune” - “ La natura vince sempre ”: con queste parole l’associazione Mareamico Agrigento commenta il nuovo cedimento della pista ciclabile di San Leone, un crollo che – sottolinea il referente Claudio ... Scrive msn.com
San Leone, crolla parte della pista ciclabile al Viale Delle Dune – VIDEO - "Come era facilmente prevedibile è crollata nuovamente la pista ciclabile di San leone, ad Agrigento". Riporta scrivolibero.it
San Leone, nuovo crollo della pista ciclabile: l’allarme di Mareamico e il rischio per il Viale delle Dune - “La natura vince sempre”: con queste parole l’associazione Mareamico Agrigento commenta il nuovo cedimento della pista ciclabile di San Leone, ... Riporta newsicilia.it