Lavori al ponte scatta l’esposto | Costi eccessivi e benefici minimi I soccorsi sanitari sono a rischio

Lavori al ponte di Lodi, e già scoppia la polemica. Un esposto denuncia che i costi sono troppo alti e i benefici quasi nulli. I soccorsi sanitari rischiano di rallentare, preoccupano le autorità e i cittadini. A meno di un mese dall’inizio dei lavori, la tensione cresce e le critiche si fanno sempre più forti.

A meno di un mese dall'avvio dei lavori, il clima resta teso sul " caso ponte ". Domenico Ossino, già presidente del Comitato Alluvionati Lodi (C.Al.Lo), ha infatti annunciato di aver depositato un esposto al comando provinciale della Guardia di Finanza di Lodi, accompagnato da una segnalazione formale indirizzata al Prefetto Davide Garra, per chiedere verifiche sulla gestione economica e sulle ricadute in termini di sicurezza del progetto di realizzazione di una ulteriore campata. Ossino solleva dubbi sull'intervento costato oltre 4 milioni di euro di finanziamenti ministeriali, a fronte "di un beneficio idraulico limitato.

