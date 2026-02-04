Lavoratori in nero sfruttati e sottopagati | scacco al sistema moda illegale gli inquirenti alzano il tiro

La procura di Prato ha deciso di mettere sotto controllo le aziende coinvolte nel sistema moda illegale. Sono stati scoperti lavoratori in nero, sfruttati e pagati poco, impiegati da aziende cinesi del distretto. L’intera filiera è sotto inchiesta, e il commissariamento di Piazza Italia per un anno segna un passo deciso contro questo sistema. Le indagini continuano, e si punta a smantellare un modello che da tempo alimenta il mercato nero della moda nella zona.

Prato, 4 febbraio 2026 – L’inchiesta della procura di Prato, che ha portato al commissariamento per un anno della società per azioni «Piazza Italia» perché per realizzare gli abiti del noto brand sarebbero stati impiegati lavoratori al nero, sfruttati e sottopagati da aziende cinesi del distretto, rappresenta la «madre delle indagini» per aggredire il cosiddetto ’sistema Prato’ caratterizzato dall’illegalità. Un sistema di produzione «basato sulla logica della massimizzazione del profitto, che ha consentito nel tempo ampi margini di guadagno, quantificati in circa il 300%», stando alla ricostruzione del procuratore capo Luca Tescaroli, che nel nuovo assetto operativo dell’ufficio ha introdotto la Sezione criminalità cinese, articolata nei gruppi reati economici e finanziari, criminalità violenta di strada e reati di immigrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

