Milano altri 13 brand sotto inchiesta per caporalato | Lavoratori sfruttati e sottopagati
Dopo Armani, Valentino e Tod’s altri 13 gruppi della moda finiscono nell’inchiesta sul caporalato della procura di Milano. I carabinieri hanno perquisito le sedi di Missoni, Off White operating, Adidas Italy, Yves Saint Laurent manifatture, Givenchy Italia, Ferragamo, Versace, Gucci, Pinko, Prada, Coccinelle, Dolce&Gabbana, Alexander McQueen. I carabinieri del nucleo per la tutela del lavoro su mandato del pubblico ministero Paolo Storari hanno fatto irruzione nelle sedi aziendali. Nel mirino la documentazione sui controlli di sicurezza e legalità lungo la filiera. La procura dovrà poi decidere se chiedere l’amministrazione giudiziaria sulla base del Testo unico antimafia. 🔗 Leggi su Open.online
