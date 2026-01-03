Esplosioni a Caracas attacco al Venezuela | gli Usa alzano il tiro

Nella notte di Caracas si sono verificati diversi scoppi, attribuiti a raid aerei contro obiettivi sensibili. L’evento segnala un’intensificazione delle azioni degli Stati Uniti contro il Venezuela, sotto la guida del governo di Nicolás Maduro. Questa escalation rappresenta un momento di tensione crescente nella regione, con implicazioni geopolitiche che richiedono attenzione e analisi approfondite.

Gli Stati Uniti hanno evidentemente alzato il tiro nella loro operazione contro il Venezuela di Nicolas Maduro: nella notte di Caracas, capitale del Paese sudamericano, sono state identificate molteplici esplosioni riconducibili a raid aerei contro obiettivi sensibili. Dense colonne di fumo e incendi riconducibili a un attacco aereo di precisione sono chiaramente identificabili presso la Base Aerea La Carlota, la principale della capitale, che custodisce parte delle difese aeree del Paese latinoamericano, e nel complesso militare di Fort Tiuna. Tutto questo dà l’idea di un’ operazione su più larga scala rispetto al dichiarato, primo attacco condotto dagli Usa su ordine del presidente Donald Trump contro un’installazione portuale sul finire di dicembre, che non è stato confermato né smentito da evidenze basate su fonti aperte, e rischia di trasformare una crisi regionale già calda per i raid americani contro il narcotraffico nei Caraibi in una guerra su larga scala. 🔗 Leggi su It.insideover.com

