Un operaio è rimasto ferito questa mattina lungo l’A2, l’autostrada del Mediterraneo, nel Vibonese. Mentre lavorava ai lavori di manutenzione del verde, è stato investito da un’auto che transitava in quel tratto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, e l’uomo è stato portato in ospedale per le cure. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo.

Un operaio è stato investito mentre era impegnato nei lavori di manutenzione del verde lungo l’A2, l’Autostrada del Mediterraneo, nei pressi del chilometro 342, all’altezza dell’area di parcheggio di Pizzo, nel Vibonese. L’incidente è avvenuto questa mattina, poco dopo le 10.30, in un tratto di strada già segnato da un’alta densità di traffico, soprattutto in direzione sud. Il lavoratore, di circa 50 anni, era in servizio con un team di manutenitori impegnati in interventi di ripristino del verde lungo il margine destro della carreggiata, quando un furgone in transito, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo o ha mancato la visibilità, investendolo con violenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoratore ferito in strada nel Vibonese dopo essere stato colpito da un veicolo in transito

Approfondimenti su Vibo Pizzo

Emil Audero si è raccontato dopo essere stato colpito da un petardo durante la partita di Serie A tra Cremonese e Inter.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vibo Pizzo

Argomenti discussi: Operaio trentenne ferito a un braccio in cartiera, rischia danni permanenti: Non era formato per quella mansione; Lodi, pretende di non pagare le birre e prende a testate e coltellate i dipendenti di un bar; Precipita dal tetto di un capannone mentre compie lavori di ristrutturazione a Castellamonte: operaio ricoverato in codice rosso; Operaio cade da un ponteggio a Roverbella: 48enne in ospedale.

Il rogo che ha danneggiato il tetto di un capannone è divampato in via Kennedy: nessun lavoratore ferito, ancora da quantificare i danni - facebook.com facebook