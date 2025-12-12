Incidente nel tratto aretino dell' autostrada C' è un ferito grave

Un grave incidente si è verificato nel tratto aretino dell'autostrada A1, tra i caselli di Arezzo e Valdarno, nella serata dell'11 dicembre. Poco dopo le 23, un scontro tra un furgone e un mezzo pesante ha coinvolto i mezzi, provocando un ferito grave e causando disagi alla viabilità.

Grave incidente nel tratto aretino dell'Autosole. Ieri sera, 11 dicembre, poco dopo le 23 si sono scontrati un furgone e un mezzo pesante che stavano transitando lungo il km 349 dell'A1 in direzione nord, tra i caselli di Arezzo e Valdarno.I soccorsi del 118 sono intervenuti con ambulanza.

Un incidente stradale si è verificato lungo la Strada Provinciale 10, nel tratto compreso tra Venafro e Conca Casale. Per cause ancora da accertare, un autobus di linea

ATTENZIONE [10.12-17:30] #INCIDENTE #autostrada #A4 #Venezia- #Trieste CHIUSO TRATTO #Portogruaro - San Stino di Livenza in direzione #Venezia Uscita obbligatoria Portogruaro. Chiusa entrata di Portogruaro (allacciamento #A28 #A4), in direzion

Schianto in Autosole. Auto si ribalta . Traffico in tilt - Un incidente stradale, l'ennesimo, ha paralizzato ieri mattina il traffico lungo l'Autostrada A1 nel tratto aretino della Valdichiana.

Incidente in A1, tir si scontra con un'autocisterna di cioccolato. Un ferito grave, lunghe code e disagi - Valdichiana, 7 ottobre 2025 – Attimi di paura sull'Autosole, nel tratto aretino tra Valdichiana e Monte San Savino, in direzione nord.

Incidente sull’autostrada A1: tir si schianta sulle auto, tre morti su un'ambulanza

