L’Austria domina anche il secondo SuperG di Coppa Europa a Sarntal Allemand chiude in Top 5

L’Austria si aggiudica anche il secondo SuperG di Coppa Europa a Sarntal. Allemand conclude tra le prime cinque, confermando il buon momento delle squadre austriache in questa disciplina. La gara si è svolta sotto gli occhi di un pubblico appassionato, con le atlete che hanno dato il massimo sulla pista.

L’Austria recita la parte del leone e domina anche il secondo SuperG della Coppa Europa di sci alpino femminile disputato a Sarntal. Emily Schoepf si conferma tra le più veloci e apre un podio tutto austriaco. Sara Allemand, la migliore delle azzurre, chiude in Top 5. L’austriaca Emily Schoepf, scesa con il pettorale numero sei, taglia il traguardo con il tempo di 1:16.07 e si aggiudica la gara davanti alle sue connazionali. Al secondo posto si piazza Lisa Grill, +0.61 il suo ritardo, mentre completa il podio Anna Schilcher, +0.66 il suo distacco dalla vincitrice. Gara dal finale amaro per Fabiana Dorigo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sara Allemand si conferma nel circuito di Coppa Europa, vincendo nuovamente il superG di St.

Sara Allemand conferma la sua crescita nel circuito di Coppa Europa di sci alpino, vincendo il SuperG di St.

