Sara Allemand prosegue la sua crescita e trionfa nel superG di Coppa Europa a St Anton!
Sara Allemand conferma la sua crescita nel circuito di Coppa Europa di sci alpino, vincendo il SuperG di St. Anton. La gara si è svolta con una condotta in progressione, dimostrando determinazione e progressi tecnici. Con questa vittoria, l’atleta italiana si distingue nel panorama internazionale, contribuendo a rafforzare la presenza italiana nello sci alpino femminile.
L’inizio della settimana di Coppa Europa di sci alpino femminile si tinge d’azzurro. Sara Allemand si aggiudica infatti, grazie ad una gara condotta in progressione, il SuperG disputato a St. Anton. Completa la giornata positiva dei colori italiani il piazzamento a ridosso della Top 10 di Carlotta De Leonardis. Allemand, scesa con il pettorale numero 9, taglia il traguardo con il tempo di 54.61 e quasi un secondo di vantaggio sulla francese Lois Abouly, in quel momento al comando. Alle sue spalle arriva la norvegese Marte Monsen, seconda con 54.88, il suo ritardo è di 27 centesimi. Completa la composizione del podio, con il pettorale numero 36, l’austriaca Lena Wechner che chiude la sua prova con un ritardo di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Sara Allemand trionfa nella discesa di Coppa Europa a Pass Thurn! Classifica generale a tinte azzurre
Sara Allemand si aggiudica la discesa libera di Pass Thurn, consolidando il suo ruolo nella classifica generale di Coppa Europa femminile. Con questa vittoria, l’Italia prosegue il suo percorso positivo nella stagione, portando a cinque il numero di successi complessivi. Un risultato che testimonia la crescita e il talento delle atlete azzurre nello sci alpino internazionale.
Coppa Europa, Allemand trionfa a Pass Thurn: primo successo in carriera, Thaler sfiora il podio
Sara Allemand conquista il suo primo successo in carriera in Coppa Europa, vincendo sulla Resterhöhe di Pass Thurn. La prestazione della discesista italiana, davanti alle avversarie austriache Schilcher e Zegg, rappresenta un risultato importante per il circuito continentale. Thaler si avvicina al podio, contribuendo a un risultato positivo per l’Italia in questa tappa della competizione.
