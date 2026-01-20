sara allemand si ripete e trionfa ancora nel superg di st anton in coppa europa

Sara Allemand si conferma nel circuito di Coppa Europa, vincendo nuovamente il superG di St. Anton. La venticinquenne di Bardonecchia, dopo il successo di ieri, ottiene il suo terzo risultato positivo della stagione, dimostrando continuità e determinazione nella disciplina. Questo risultato rafforza la sua posizione in classifica e conferma il suo buon stato di forma nel circuito continentale.

Sara Allemand concede il bis e trionfa nuovamente nel superG di Coppa Europa a St. Anton. Dopo la vittoria di ieri, la venticinquenne di Bardonecchia si ripete nuovamente, centrando il terzo successo della sua stagione nel circuito continentale. Con questa doppia vittoria Allemand non solo si è portata in testa alla classifica di specialità, ma anche a quella generale, che vede tantissime azzurre nelle prime posizioni. Infatti la piemontese è in prima posizione con 390 punti davanti alla compagna di squadra Alice Pazzaglia (380). Tornando alla gara, al secondo posto ha concluso la norvegese Marte Monsen, staccata di 24 centesimi dall’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

