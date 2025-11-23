Carlo Conti | Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo Prossimo conduttore? Mi piacerebbe…

Il direttore artistico del Festival ha parlato a ruota libera sulla nuova edizione della kermesse musicale. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Carlo Conti: “Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo. Prossimo conduttore? Mi piacerebbe…”

A che ora finiranno le serate di #Sanremo2026? Carlo Conti: “Hanno fatto miliardi di meme ché andavo troppo veloce. Io rispetto i tempi, a me piace il ritmo, altrimenti mi cambio canale da solo. Fino a una certa ora bisogna andare, i tempi saranno quelli dello Vai su X

Vanity Fair Italia. . Carlo Conti al Vanity Fair Stories 2025 - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026, Festival in lutto e slitta l'annuncio dei 30 big: la decisione di Carlo Conti - Carlo Conti sposta la data dell'annuncio al Tg1 al 30 novembre per rispetto di Ornella Vanoni. Secondo libero.it

Carlo Conti al Vanity Fair Stories: «Sanremo 2026? Dedicato a Pippo Baudo. E, dopo di me, il Festival a Stefano De Martino o a Fiorella Mannoia» - Carlo Conti, conduttore e direttore creativo del Festival di Sanremo, dal palco del Vanity Fair Stories 2025 parla di Ornella Vanoni, degli amici di sempre, della sua famiglia e del suo Festival, su c ... Da vanityfair.it

Sanremo 2026, Carlo Conti: “Il cast di Sanremo lo annuncio domenica 30 novembre”. E aumenta l’ipotesi 30 Big - Intanto si fa strada l'idea di un cast da record a causa delle tantissime proposte arrivate alle selezioni. Come scrive movieplayer.it