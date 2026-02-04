laura pausini nel nuovo album duetti con annalisa e la voce di lucio dalla

Laura Pausini torna in scena con un nuovo album dove duetta con Annalisa e omaggia Lucio Dalla. Il disco è un omaggio ai grandi cantautori e un modo per dimostrare ancora una volta quanto tiene alla musica e alle sue radici. In queste nuove tracce, la cantante italiana dimostra tutta la sua passione e il rispetto per la storia musicale del nostro paese.

(Adnkronos) – Un tributo ai cantautori e ai compositori ma soprattutto un atto d’amore verso la musica e la sua storia. Laura Pausini torna con l’album ‘Io Canto 2’, che segue le orme del successo del disco di cover, ‘Io canto’, pubblicato nel 2006 per omaggiare i grandi successi italiani e farli conoscere all’estero. Il nuovo album uscirà venerdì prossimo, a vent’anni di distanza dal primo ‘Io Canto,’ il disco che la consacrò definitivamente anche a livello internazionale, in un progetto che è ormai diventato parte della sua identità artistica. Allora fu un omaggio alla grande canzone italiana, capace di portarla fino allo storico concerto a San Siro del 2 giugno 2007, prima donna a riempire lo stadio davanti a 70mila spettatori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

