Laura Pausini svela la tracklist di Io Canto 2 | c’è anche un duetto con Lucio Dalla

Laura Pausini ha annunciato la pubblicazione di “Io Canto 2”, la seconda raccolta di cover che segue il successo del primo volume uscito vent’anni fa. La cantante romagnola ha svelato la tracklist, che include anche un duetto con Lucio Dalla. L’album sarà disponibile a febbraio, continuando a rendere omaggio ai grandi classici della musica italiana e internazionale.

A vent'anni dall'uscita del primo volume, Laura Pausini ha annunciato l'arrivo di Io Canto 2. La raccolta di cover, eseguite dalla cantante romagnola, verrà pubblicata il prossimo febbraio. I fan potranno ascoltare dal vivo alcuni dei brani a marzo 2026, quando partirà Io canto Yo Canto World Tour 20262027, la sua undicesima tournée mondiale. A distanza di mesi dal suo inizio, il tour è già un successo, e vanta il raddoppio di diverse date. La versione spagnola del disco, Yo canto 2, uscirà invece il 13 marzo 2026. Conterrà brani di molti dei più grandi musicisti latini, come omaggio a vari Paesi, dalla Spagna all'Argentina, dal Messico al Cile, dalla Colombia al Perù, in cui l'artista ha un grande seguito. La sfida è ambiziosa: ripetere il successo del primo volume, datato 2006, che le permise di vincere il Latin Grammy Award come "Miglior album pop latino femminile".

