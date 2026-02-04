Laura Golarsa dice che Sinner ha un grande effetto anche sugli over 4060. L’Italia si prepara a sfidare la nuova generazione con entusiasmo e determinazione. La passione per il tennis si respira in ogni risposta, mentre si guarda avanti con un sogno da realizzare.

Un doppio binario tennistico intriso di passione, competenza ed un sogno nel cassetto ambizioso ed emozionante. Laura Golarsa, allenatrice nonché giornalista sportiva e telecronista specializzata nel tennis in forza al team di Sky Sport, è stata una delle ospiti dell’ultima puntata di Fantini Club, trasmissione in onda sul canale YouTube di OA Sport, dove ha fornito un punto di vista interessante sulla disciplina e sugli effetti generati dalla popolarità del N.2 al mondo Jannik Sinner. In prima battuta, Golarsa ha analizzato le ragioni riguardanti il “momento magico” del tennis italiano: “ Sono situazioni astrali che si sono allineate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Golarsa: “Sinner ha effetto anche sugli over 40/60. L’Italia ha la generazione da battere”

Approfondimenti su Laura Golarsa

Nel 2025, il tennis italiano ha registrato risultati economici sorprendenti, con la Federtennis che ha superato i ricavi della FIGC per la prima volta.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Laura Golarsa

Argomenti discussi: Il caldo di Melbourne su un tennis già bollente.

Laura Golarsa: Sinner ha effetto anche sugli over 40/60. L’Italia ha la generazione da battereUn doppio binario tennistico intriso di passione, competenza ed un sogno nel cassetto ambizioso ed emozionante. Laura Golarsa, allenatrice nonché ... oasport.it

Nella prima puntata della nuova stagione di 'Sky Tennis Club', l'ex tennista Laura Golarsa ha parlato della sconfitta di Jannik Sinner in semifinale dell'Australian Open "Sinner per il gioco che ha, quando la partita si fa lunga non riesce a tenere l'intensità che x.com

Pillola della puntata di lunedì 2 febbraio 2026 di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” su “Il momento magico del tennis” con ospiti Paolo Bertolucci, Laura Golarsa, Stefano Meloccaro e Raimondo Ricci Bitti. Chi volesse rivedere l’intera puntata può consultarla - facebook.com facebook