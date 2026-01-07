Effetto Sinner anche per la Federtennis | ecco quanto ha guadagnato e come ha superato il calcio

Nel 2025, il tennis italiano ha registrato risultati economici sorprendenti, con la Federtennis che ha superato i ricavi della FIGC per la prima volta. Grazie alle performance di Jannik Sinner e alla vittoria della Coppa Davis, il settore ha evidenziato una crescita significativa, confermando il ruolo crescente del tennis nel panorama sportivo nazionale e rafforzando la propria posizione rispetto ad altri sport tradizionali come il calcio.

Un anno d'oro, in tutti i sensi: se il tennis italiano può vantare un campione come Jannik Sinner e una forza azzurra incredibile vista la vittoria della Coppa Davis anche senza il suo protagonista più atteso, i ricavi per la Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel) del 2025 sono stati statosferici superando per la prima volta anche i ricavi della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Quanto ha ricavato la Federazione. Non è stato superato soltanto il calcio ma anche ogni altro sport: come riportato da IlSole24Ore, infatti, i conti del 2025 sono stati chiusi dalla Fitp con oltre 230 milioni di euro, un numero superiore a quello della Figc che dovrebbe chiudere l'annata con una cifra di poco superiore a 200 milioni di euro.

