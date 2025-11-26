L' impresa impossibile | come ha fatto l' Italia a battere la Cina nel tennistavolo

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È successo in Romania nelle semifinali dei Mondiali Under 15: Faso, Trevisan e i fratelli Campagna hanno sconfitto una superpotenza. Poi gli azzurrini hanno perso in finale con Taipei, ma è stato abbattuto un tabù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

