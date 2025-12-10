Il laboratorio che abbatte le barriere Solaris in missione per l’inclusione
Nel cuore di Montesiro, Solaris si impegna a rimuovere le barriere dell'inclusione, creando un ambiente in cui le etichette cadono e rimangono solo le persone. Un pomeriggio speciale ha testimoniato questa missione, dimostrando come l'attenzione e l'empatia possano trasformare la realtà e promuovere una società più aperta e solidale.
C’è stato un pomeriggio, a Montesiro, in cui le etichette si sono sciolte come neve al sole e sono restate solo le persone. I bambini delle elementari che ridono, corrono, si sporcano le mani nei laboratori. I ragazzi del Centro diurno disabili di Villa Raverio che giocano, spiegano, osservano, si mettono in relazione. È accaduto il 30 novembre, alla vigilia della Giornata mondiale delle persone con disabilità, ed è uno di quegli eventi che raccontano meglio di mille convegni cosa significhi davvero la parola inclusione. A renderlo possibile è la Cooperativa Solaris, realtà brianzola che da quarant’anni opera sul territorio con una convinzione semplice e rivoluzionaria: la disabilità non è un limite da isolare, ma un’esperienza umana da condividere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
