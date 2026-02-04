L’arrivo delle forze di Damasco mette fine all’autonomia curda del Rojava

Le forze governative di Damasco sono entrate nel Rojava, mettendo fine all’autonomia curda nella regione. L’ingresso è avvenuto in un clima teso, con le truppe siriane che si sono insediate nei territori curdi, come previsto dall’accordo firmato il 30 gennaio. La situazione ora si fa più complicata per i curdi, che si trovano di fronte a un nuovo controllo da parte del governo centrale.

A quei pochi uomini del ministero dell'interno di Damasco che hanno alzato l'indice verso il cielo (un gesto simbolo di adesione al salafismo) hanno risposto gli slogan "Lunga vita al Rojava!" scanditi dai combattenti curdi radunati intorno. Lunedì 2 febbraio un breve momento di tensione ha visto contrapporsi l'avanguardia delle forze inviate dal governo siriano e le unità schierate dalle Forze democratiche siriane (Fds, a maggioranza curda) all'ingresso della città di Al Hasaka, capitale dell'omonimo governatorato. La città, a maggioranza araba ma abitata da una forte minoranza curda, è ancora sotto il controllo dell'amministrazione autonoma della Siria settentrionale e orientale, istituita dalle Fds.

