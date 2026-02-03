La fine del Rojava Le città passano nelle mani della Siria e le unità curde saranno integrate nell’esercito di Damasco

La regione del Rojava sta cambiando volto. Le forze del presidente siriano ad interim, Ahmad al-Sharaa, sono entrate nelle città del nord-est della Siria, che fino a poco tempo fa erano controllate dai curdi. Le città passano sotto il controllo di Damasco e le unità curde saranno integrate nell’esercito siriano. La situazione si sblocca dopo settimane di tensione e scontri.

Le forze militari del presidente siriano ad interim, Ahmad al-Sharaa, stanno entrando da ieri nelle città del Rojava nella Siria nord-orientale. La prima a essere invasa dai mezzi corazzati di Damasco è Hasakah – capitale del Rojava- in base a un nuovo accordo firmato venerdì scorso tra il governo centrale siriano e le Syrian Democratic Forces (Sdf) a guida curda. Le unità del Ministero dell'Interno di Damasco hanno inoltre iniziato a dispiegarsi nei principali centri urbani dell'ex regione autonoma, come Qamishli. Questo accordo, raggiunto subito dopo l'estensione del cessate il fuoco, segna un passo fondamentale verso il pieno controllo governativo su aree a lungo amministrate autonomamente dal PYD.

