Resistenza a oltranza in Rojava Damasco concede quattro giorni

In Rojava, la resistenza prosegue con determinazione, mentre Damasco ha annunciato una tregua di quattro giorni. Un appello alle giovani, ai cittadini e alle cittadine del Kurdistan invita a superare le divisioni e a rafforzare l’unione nella difesa della regione. Questa situazione evidenzia l’importanza di un dialogo e di un impegno condiviso per garantire stabilità e tutela dei diritti locali.

Siria La popolazione in armi per difendere l'autonomia dall'assedio. In serata la tregua a tempo. Miliziani Isis in fuga dalle carceri. Gli Stati uniti mollano la Siria del nord-est: unico alleato è al-Sharaa, il presidente qaedista «Rivolgiamo un appello ai nostri giovani, alle donne e agli uomini del Rojava e del Kurdistan, affinché abbattano i confini e si uniscano alla resistenza». Damasco concede storici diritti ai curdi ma nel nord si gioca una partita pericolosa Il recente decreto di Ahmed al Sharaa rappresenta una svolta significativa per i curdi in Siria, garantendo nuovi diritti e riconoscimenti.

