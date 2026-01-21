Resistenza a oltranza in Rojava Damasco concede quattro giorni
In Rojava, la resistenza prosegue con determinazione, mentre Damasco ha annunciato una tregua di quattro giorni. Un appello alle giovani, ai cittadini e alle cittadine del Kurdistan invita a superare le divisioni e a rafforzare l’unione nella difesa della regione. Questa situazione evidenzia l’importanza di un dialogo e di un impegno condiviso per garantire stabilità e tutela dei diritti locali.
Siria La popolazione in armi per difendere l’autonomia dall’assedio. In serata la tregua a tempo. Miliziani Isis in fuga dalle carceri. Gli Stati uniti mollano la Siria del nord-est: unico alleato è al-Sharaa, il presidente qaedista Siria La popolazione in armi per difendere l’autonomia dall’assedio. In serata la tregua a tempo. Miliziani Isis in fuga dalle carceri. Gli Stati uniti mollano la Siria del nord-est: unico alleato è al-Sharaa, il presidente qaedista «Rivolgiamo un appello ai nostri giovani, alle donne e agli uomini del Rojava e del Kurdistan, affinché abbattano i confini e si uniscano alla resistenza». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Damasco concede storici diritti ai curdi ma nel nord si gioca una partita pericolosaIl recente decreto di Ahmed al Sharaa rappresenta una svolta significativa per i curdi in Siria, garantendo nuovi diritti e riconoscimenti.
Leggi anche: Inter, Milan all’orizzonte: Chivu concede tre giorni di riposo
Argomenti discussi: Resistenza a oltranza in Rojava. Damasco concede quattro giorni; Solidarietà, Speculazione, Proiezione: UE-Ucraina alle porte del 2026; Il cambiamento incombe sull’Iran (di R. Alcaro, IAI); Venezuela: gli Usa, l’Onu e il fragile equilibrio del mondo.
CANILE DI SULMONA CHIUSO A OLTRANZA: CANI SOTTO LA NEVE A COLLELONGO - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.