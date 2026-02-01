Castellanza si prepara a vivere un momento speciale mercoledì. La città si prepara al passaggio della torcia olimpica tra le 12 e le 13.30, con mostre, dibattiti e spettacoli in programma. La comunità si riunisce per accogliere simbolicamente l’evento, che porta allegria e partecipazione tra i cittadini.

La città si prepara al passaggio della fiamma olimpica, mercoledì tra le 12 e le 13.30, con un programma articolato. È in corso in biblioteca la mostra “ Emozioni dei Giochi - Culture through sport“, un percorso tra immagini e audiovisivi, su tre grandi temi: le emozioni dei Giochi Olimpici estivi e invernali, le donne ai Giochi e le storie dei Giochi Paralimpici. L’esposizione, promossa da SportPiù e LeGuns, è visitabile fino al 21 febbraio, ingresso libero negli orari di apertura. Martedì alle 21 la biblioteca ospita l’incontro “ Emozioni dello sport olimpico “, con la partecipazione di Pier Paolo Frattini, ex canottiere professionista con diverse partecipazioni ai Giochi Olimpici, Gian Antonio Gianantonio, presidente dello Sci Club Cunardo e allenatore di Manuela Di Centa, e il delegato Coni Valter Sinapi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mostre, dibattiti e spettacoli. Castellanza celebra l’arrivo della torcia olimpica

