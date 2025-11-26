Bologna, 26 nov. (AdnkronosLabitalia) - BolognaFiere amplia il proprio portafoglio internazionale e fa il suo ingresso nel settore dell'arredo, del design e delle finiture con cinque nuovi eventi b2b, pensati per supportare le imprese italiane nei percorsi di internazionalizzazione e sviluppo commerciale, con un focus strategico sui mercati africani e dell'Asia Centrale. Grazie a un accordo siglato con Medinit, società veronese, specializzata in eventi b2b, guidata da Francesco Bresolin, BolognaFiere acquisirà dal 2026 l'utilizzo dei marchi di cinque manifestazioni che saranno progettate e sviluppate congiuntamente, con l'obiettivo di rafforzarne il posizionamento e generare nuove opportunità di business per le aziende italiane dell'arredo e del design. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - BolognaFiere entra nel mondo arredo e design con 5 nuovi eventi B2B