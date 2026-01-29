Lavori in corso Garibaldi Daniele Silvetti | Illuminazione e arredo cambieranno il decoro del centro VIDEO
Questa mattina il sindaco Daniele Silvetti e l’assessore Stefano Tombolini hanno visitato il cantiere di corso Garibaldi ad Ancona. I lavori di ristrutturazione prevedono un nuovo sistema di illuminazione e arredo urbano, che cambieranno volto al centro della città. Silvetti ha spiegato che l’intervento mira a rendere più bello e funzionale il cuore di Ancona, coinvolgendo cittadini e commercianti. La fase dei lavori è già avviata e si prevede che nei prossimi mesi il centro storico sarà più vivace e più accogliente.
ANCONA - Si è svolto stamattina, giovedì 29 gennaio 2026, il sopralluogo al cantiere di corso Garibaldi da parte del sindaco di Ancona Daniele Silvetti e dell'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini. Tanti i punti toccati con il delegato del primo cittadino che si è anche soffermato a.🔗 Leggi su Anconatoday.it
