L’antica statua di Gesù ritrovata e ristrutturata dopo quasi 400 anni

Recentemente è stata ritrovata e restaurata un’antica statua di Gesù, risalente a circa 400 anni fa. Dopo decenni di oblio, la statua è stata recuperata da un magazzino comunale e sottoposta a un intervento di restauro. Questo ritrovamento rappresenta un importante patrimonio storico e culturale, contribuendo alla conservazione delle testimonianze artistiche del passato.

Ha la bellezza di circa 400 anni. Eppure per decenni quella statua è stata dimenticata in un magazzino del Comune. Fino a tornare a nuovo splendore durante queste festività. La storica statua di Gesù bambino, in origine nella chiesa di Casalecchio, è stata mostrata per la prima volta dopo tanti anni durante la messa di Natale di Villa Verucchio. La statua, insieme a un bellissimo crocifisso e altre opere, è rimasta silenziosamente dimenticate da tutti. Qualche mese fa, in occasione di alcuni lavori alla chiesa del Suffragio, quelle opere d'arte sono riemerse alla luce. Contestualmente è stato rivenuto anche il documento che comprova la proprietà: la chiesa parrocchiale di Villa Verucchio.

