Cancellato il volto dell’angelo Meloni il restauratore ammette tutto | L’ho fatto io me l’ha chiesto il Vaticano

Il volto dell’angelo con le sembianze di Giorgia Meloni è stato cancellato. A farlo è stato lo stesso restauratore che aveva realizzato l’intervento nella chiesa di S an Lorenzo in Lucina, a Roma. Dopo giorni di smentite, Bruno Valentinetti ha ammesso di essere intervenuto direttamente sul dipinto. “L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano”, racconta il restauratore, accanto all’opera che fino a ieri sera ritraeva la premier nei panni di un angelo. “Ieri sera l’ho cancellato. A me non interessa, continuo a dire che non era la premier, ma la Curia ha voluto così e io l’ho cancellato”. Poi, però, arriva la ritrattazione: dopo aver negato per tre giorni e fino a pochi minuti prima, Valentinetti ammette apertamente: “Va bene, era Meloni, ma sulla falsa riga del dipinto che c’era prima”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Bruno Valentinetti, il restauratore che ha coperto il volto dell’angelo nella chiesa di San Lorenzo in Lucina, spiega perché ha fatto quella scelta.

Dopo giorni di polemiche, la faccia di Giorgia Meloni è stata cancellata dall’affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina.

