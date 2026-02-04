Lang si prepara alla sfida contro la Juventus. L’attaccante ha già vinto contro i bianconeri con Napoli e PSV e ora si dice pronto a sfidarli di nuovo. «Non vedo l’ora di affrontarli», ha detto, sperando di ripetersi.

Lang lancia la sfida alla Juve in vista della partita di Champions League ricordando di averli battuti sia con Napoli che con PSG. Il palcoscenico della Champions League si prepara a ospitare uno degli incroci più affascinanti e tesi dei playoff, e a scaldare l’ambiente ci pensa uno dei protagonisti più attesi. A margine dell’intervista rilasciata al Transfer Deadline Show di ESPN, l’esterno offensivo Lang, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi pochi mesi con la maglia del Napoli e oggi punto di forza del Galatasaray, ha lanciato il guanto di sfida alla Vecchia Signora. Per il calciatore olandese, affrontare il club torinese non è affatto una novità, anzi, i precedenti giocano nettamente a suo favore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lang lancia la sfida alla Juve: «Non vedo l’ora di affrontarli. Li ho già battuti con Napoli e PSV. Spero in una cosa contro i bianconeri»

Proprio la partita contro il Napoli diede la svolta alla Juve di Antonio Conte

