Damascelli lancia una bordata | Contro la Juve mezzo Napoli può bastare Imbarazzante il livello dei bianconeri in ogni settore Spalletti rassegnato!

Damascelli, giornalista, ha commentato così la sconfitta della Juve contro il Napoli. Queste le sue dichiarazioni. Il verdetto del "Maradona" è stato emesso e la critica non fa sconti alla Juventus. La sconfitta per 2-1 contro il Napoli ha evidenziato il divario attuale tra le due compagini, un gap che Tony Damascelli ha analizzato con la consueta penna tagliente sulle colonne de Il Giornale. L'editorialista ha dipinto un quadro impietoso della prestazione bianconera, definendo la Serie A "cafona" per il livello espresso e sottolineando come agli azzurri sia bastato il minimo indispensabile per avere la meglio.

