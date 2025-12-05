Lang | Con Neres e Hojlund stiamo sviluppando una buona chimica contro la Juve senti già nell’aria che è una partita diversa

Ilnapolista.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Noa Lang ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc, radio partner del Napoli. Le parole di Lang. « Sono molto felice per il momento che sto vivendo a Napoli, giochiamo bene ed è importante per me: dobbiamo continuare così individualmente e come squadra. Rigore in Coppa Italia? Ovviamente tirare un rigore è sempre una lotteria: l’ultima volta che mi sono procurato un rigore era in Nazionale contro la Spagna e l’ho sbagliato. Però mi sentivo sicuro nel tirare mercoledì, sono un giocatore che ha fiducia in se stesso e ho subito detto “voglio tirare” ed ho fatto gol. Sono contento di essermi preso questa responsabilità ». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

lang con neres e hojlund stiamo sviluppando una buona chimica contro la juve senti gi224 nell8217aria che 232 una partita diversa

© Ilnapolista.it - Lang: «Con Neres e Hojlund stiamo sviluppando una buona chimica, contro la Juve senti già nell’aria che è una partita diversa»

Altri contenuti sullo stesso argomento

lang neres hojlund stiamoLang: "Sono molto felice ora a Napoli. Dobbiamo essere competitivi in ogni competizione" - L'olandese è tra i protagonisti delle ultime partite: "Con Neres e Hojlund stiamo sviluppando una buona chimica. Scrive corrieredellosport.it

Lang: "Napoli-Juve partita diversa dalle altre, lo sapevo già! C'è chimica con Neres e Hojlund, il gruppo è speciale e Conte crede in tutti" - Intervista a Noa Lang: l'attaccante olandese del Napoli ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della SSC Napoli. Segnala msn.com

ON AIR - Reginaldo: "Conte fa bene a dare fiducia a Neres e a Lang, Hojlund in crescita" - "Neres anche ieri ha dato una dimostrazione che sta bene e secondo me il mister sta facendo bene a dare fiducia a lui e a Lang, concedendo loro anche continuità di impiego. Da napolimagazine.com

lang neres hojlund stiamoCronache di Napoli: "Conte verso la conferma di Neres, Hojlund e Lang" - "Conte verso la conferma di Neres, Hojlund e Lang" è il titolo che campeggia sulla prima pagina di Cronache di Napoli e che anticipa le possibili scelte di Antonio Conte ... Come scrive tuttonapoli.net

Napoli-Qarabag, formazioni ufficiali: Conte conferma la difesa a 3. In attacco giocano Neres, Lang e Hojlund - Le scelte di Antonio Conte e Qurban Qurbanov per la sfida del Maradona valida per la quinta giornata della fase campionato. Riporta eurosport.it

lang neres hojlund stiamoNapoli, Conte punta sul tridente Neres-Lang-Hojlund - E' così che il Napoli si avvicina alla sfida di domani all'Olimpico contro la Roma, un derby del Sud che diventa quest'anno una sfida di vetta. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Lang Neres Hojlund Stiamo