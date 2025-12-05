Lang | Con Neres e Hojlund stiamo sviluppando una buona chimica contro la Juve senti già nell’aria che è una partita diversa

Noa Lang ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Crc, radio partner del Napoli. Le parole di Lang. « Sono molto felice per il momento che sto vivendo a Napoli, giochiamo bene ed è importante per me: dobbiamo continuare così individualmente e come squadra. Rigore in Coppa Italia? Ovviamente tirare un rigore è sempre una lotteria: l'ultima volta che mi sono procurato un rigore era in Nazionale contro la Spagna e l'ho sbagliato. Però mi sentivo sicuro nel tirare mercoledì, sono un giocatore che ha fiducia in se stesso e ho subito detto "voglio tirare" ed ho fatto gol. Sono contento di essermi preso questa responsabilità ».

