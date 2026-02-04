Trump critica Nike per discriminazione nei confronti dei dipendenti bianchi | l’azienda replica con un nuovo slogan

Donald Trump torna a criticare Nike, questa volta accusando l’azienda di discriminare i dipendenti bianchi. L’ex presidente fa sapere di essere rimasto colpito dal modo in cui Nike si comporta, e sui social attacca duramente. La risposta di Nike non si fa attendere: l’azienda lancia un nuovo slogan per rilanciare la propria immagine e chiarire la propria posizione. La polemica diventa così un'altra puntata della lunga guerra tra Trump e le grandi multinazionali americane.

**Trump critica Nike per discriminazione nei confronti dei dipendenti bianchi: l'azienda replica con un nuovo slogan** Nel cuore dell'attuale dibattito politico americano, il nome di Donald Trump torna a occupare uno spazio centrale, nonostante la sua presidenza non sia più in atto. Questa volta, però, non è la sua attività politica o l'atteggiamento verso le istituzioni ad attirare l'attenzione, bensì una controversia relativa a un'azienda multinazionale: Nike. La Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), l'organo governativo responsabile di controllare l'equità nei posti di lavoro negli Stati Uniti, ha aperto un'indagine ufficiale contro il gruppo sportivo per un possibile caso di discriminazione nei confronti dei dipendenti bianchi.

