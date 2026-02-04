L’amministrazione comunale di Montella ribadisce il sostegno all’ospedale di comunità e risponde alle contestazioni

L’amministrazione comunale di Montella ribadisce il suo sostegno all’ospedale di comunità. Dopo le contestazioni, i politici locali confermano di credere nel progetto e di volerlo difendere. L’ospedale rappresenta un punto fondamentale per il territorio, e l’amministrazione si impegna a fare tutto il possibile per mantenere attivo questo servizio strategico. La regione e l’Asl di Avellino continuano a lavorare per garantire i fondi necessari, dopo il finanziamento di circa sei milioni di euro arrivato dal PNRR.

L'Amministrazione Comunale di Montella, pienamente consapevole del valore sociale e sanitario di un'opera strategica come l'Ospedale di Comunità, opera per la quale l'Asl di Avellino ha ricevuto un finanziamento rientrante nel PNRR, Missione 6 Componente 1 per l'importo di circa sei milioni di.

