Sostegno alle nuove attività l’Amministrazione comunale mette in campo il contributo da 15mila euro
L’Amministrazione comunale annuncia un contributo di 15.000 euro destinato alle nuove attività imprenditoriali, con particolare attenzione a settori come l’artigianato, la somministrazione di alimenti e bevande e il commercio. La misura si rivolge alle imprese avviate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico locale e favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali sul territorio.
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale torna a mettere in campo contributi destinati alle nuove imprese, in particolare quelle artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio, che abbiano avviato l’attività tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2025 all’interno del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: L’amministrazione comunale stanzia 30 mila euro per il sostegno alle attività motorie e sportive giovanili
Leggi anche: Colleferro. Fino a 250 euro di contributo ai residenti per l’acquisto di biciclette elettriche (e-bike). L’Amministrazione comunale conferma l’impegno a favore della mobilità sostenibile
Sostegno, nuove regole e formazione online. E si può far richiesta per lo stesso insegnante - Una delle principali novità, valida già per l’anno scolastico 2025/2026, riguarda la possibilità per le famiglie degli alunni con disabilità di richiedere il mantenimento dello stesso docente di ... ecodibergamo.it
# NUOVE CLASSI DI CONCORSO IN ATTIVAZIONE! A34, A37, A40, A41, A42, AA22, AB22, AC22, B003, B012, B016, B018, B020, B021, B022 SEI DOCENTE ABILITATO O SPECIALIZZATO SUL SOSTEGNO Preiscriviti ai Corsi Abilitanti 30 CFU (ex art. 13) - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.