Sostegno alle nuove attività l’Amministrazione comunale mette in campo il contributo da 15mila euro

L’Amministrazione comunale annuncia un contributo di 15.000 euro destinato alle nuove attività imprenditoriali, con particolare attenzione a settori come l’artigianato, la somministrazione di alimenti e bevande e il commercio. La misura si rivolge alle imprese avviate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico locale e favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali sul territorio.

