Sostegno alle nuove attività l’Amministrazione comunale mette in campo il contributo da 15mila euro

L’Amministrazione comunale annuncia un contributo di 15.000 euro destinato alle nuove attività imprenditoriali, con particolare attenzione a settori come l’artigianato, la somministrazione di alimenti e bevande e il commercio. La misura si rivolge alle imprese avviate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico locale e favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali sul territorio.

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale torna a mettere in campo contributi destinati alle nuove imprese, in particolare quelle artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio, che abbiano avviato l’attività tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2025 all’interno del. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

