Imprese Frega Pmi | Talenti al centro della trasformazione

Le imprese di piccole e medie dimensioni riconoscono sempre più l'importanza dei talenti come elemento chiave per affrontare le sfide della trasformazione. In un contesto globale in continua evoluzione, valorizzare le competenze umane rappresenta un fattore strategico imprescindibile per il successo e la crescita sostenibile delle aziende.

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - “I talenti oggi sono al centro della trasformazione e sono necessari per qualsiasi tipo di business e in qualsiasi parte del mondo. La digital disruption, tutto quello che sta avvenendo con l'intelligenza artificiale ma anche la globalizzazione creano grandi opportunità per le aziende”. Così Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Phillip Morris Italia, in occasione dell'evento "Coltivare l'eccellenza", organizzato a Roma, in cui è stato presentato il Report 2025 della Fondazione Cotec in tema di capitale umano, che si conferma sempre più come una leva centrale per la competitività del Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

