L’affresco con Meloni sulle prime pagine dei giornali Possibile che siamo veramente così tonti?

L’affresco con l’immagine di Giorgia Meloni come un angioletto sta facendo discutere molto sui giornali. La scena sembra quasi una presa in giro, ma la domanda che molti si pongono è: perché l’Italia si concentra ancora su questo? In un momento in cui il mondo va in crisi e le notizie serie abbondano, molte testate preferiscono parlare di questa immagine. E la cosa preoccupa, perché i dati mostrano che il nostro Paese è agli ultimi posti in Europa per cultura e capacità di comprensione.

La vicenda di Giorgia Meloni rappresentata come un angioletto in un affresco mi ha fatto pensare. Ma è possibile che con mezzo mondo che va a quel paese, gli Italiani non trovino altro argomento che questo sulle prime pagine dei giornali? Possibile che siano veramente un po' tonti? Purtroppo, ci sono dei dati che dicono esattamente questo; siamo in fondo a tutte le classifiche Europee in termini di preparazione culturale, capacità di comprensione, matematica, e cose del genere. Lo trovate, per esempio, in un articolo sul Fatto Quotidiano. Ci sono dati più dettagliati qui. Se leggete i dettagli, sono da rabbrividire: Circa il 28% degli adulti italiani è considerato "analfabeta funzionale" – ossia incapace di comprendere testi semplici o fare calcoli basilari, un dato tra i peggiori in Europa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L'affresco con Meloni sulle prime pagine dei giornali. Possibile che siamo veramente così tonti?

