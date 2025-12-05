Siamo abituati ai social le scene violente viste alla Scala con Lady Macbeth non ci spaventano Non siamo così impressionabili men che meno a teatro | siamo stati alla Primina della Scala e abbiamo raccolto le impressioni dei giovani presenti
“Sembra di entrare in un film giallo, davvero!”, commenta Niccolò, 22 anni, studente di ingegneria, alla fine del primo atto. Poco distante incontriamo Sofia, già assidua frequentatrice del Teatro alla Scala, che rivela: “A emergere in maniera prepotente è la visione patriarcale della donna all’epoca in cui è ambientata l’opera. La protagonista, Sara Jakubiak nei panni di Katerina L’vovna Izmajlova, è obbligata a condividere un matrimonio che non desidera e, sedotta dall’amante interessato soltanto a conquistarla, commette due omicidi”. Cruda, travolgente, cinematografica, piena di passione e desiderio “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ” l’opera di D mitrij Šostakovi? c he aprirà la Stagione scaligera il 7 dicembre, ha conquistato i giovani under 30 all’anteprima a loro dedicata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Ricci a Italia 1: "La Coppa Italia è un obbiettivo. Episodio arbitrale di sabato? Ormai siamo abituati, non sta a noi giudicare"? #MilanPress - facebook.com Vai su Facebook
“Siamo abituati ai social, le scene violente viste alla Scala con Lady Macbeth non ci spaventano. Non siamo così impressionabili, men che meno a teatro”: siamo stati alla ... - La Prima della Scala vista dagli under 30: apprezzata la potenza della musica e la regia cinematografica di "Lady Macbeth" ... Da ilfattoquotidiano.it