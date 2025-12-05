“Sembra di entrare in un film giallo, davvero!”, commenta Niccolò, 22 anni, studente di ingegneria, alla fine del primo atto. Poco distante incontriamo Sofia, già assidua frequentatrice del Teatro alla Scala, che rivela: “A emergere in maniera prepotente è la visione patriarcale della donna all’epoca in cui è ambientata l’opera. La protagonista, Sara Jakubiak nei panni di Katerina L’vovna Izmajlova, è obbligata a condividere un matrimonio che non desidera e, sedotta dall’amante interessato soltanto a conquistarla, commette due omicidi”. Cruda, travolgente, cinematografica, piena di passione e desiderio “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk ” l’opera di D mitrij Šostakovi? c he aprirà la Stagione scaligera il 7 dicembre, ha conquistato i giovani under 30 all’anteprima a loro dedicata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Siamo abituati ai social, le scene violente viste alla Scala con Lady Macbeth non ci spaventano. Non siamo così impressionabili, men che meno a teatro": siamo stati alla Primina della Scala e abbiamo raccolto le impressioni dei giovani presenti