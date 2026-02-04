Angelo Simionato, il giovane di 22 anni di Grosseto, torna a casa dopo l’arresto. La Digos lo ha messo ai domiciliari, sospettato di aver partecipato all’aggressione al poliziotto Alessandro Calista, avvenuta il 31 gennaio a Torino, durante il corteo in favore del centro sociale Askatasuna, sgomberato nei mesi scorsi. Ora l’indagine continua, ma per Simionato si prospetta un lungo percorso giudiziario.

È stato messo ai domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla Digos perché sospettato di avere preso parte all'aggressione al poliziotto Alessandro Calista lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo a favore del centro sociale Askatasuna, sgomberato negli scorsi mesi. La decisione è stata presa da un gip del tribunale all'esito dell'udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'aggressore del poliziotto se ne torna a casa. Altra ingiustizia dopo il mancato tentato omicidio

Un tentativo di omicidio nei confronti di un poliziotto si è rivelato infondato.

L'agguato a Federico Vittorio Rapisarda, dirigente del ministero, è stato riqualificato come lesioni e rapina anziché tentato omicidio.

Argomenti discussi: Poliziotto picchiato a Torino, arrestato uno dei presunti aggressori: Ha 22 anni, viene da Grosseto. Schlein a Meloni: Non si strumentalizzi; Askatasuna, chi è il presunto aggressore del poliziotto preso a martellate; Guerriglia Askatasuna, verso la convalida degli arresti. Fermato l’aggressore del poliziotto Calista; Scontri a Torino, poliziotto aggredito con un martello. Arrestato l'aggressore: è un 22enne di Grosseto VIDEO.

Chi è il giovane legato al corteo Askatasuna tra i presunti aggressori del poliziottoAngelo Simionato, 22 anni, è stato fermato dalla Digos perché ritenuto uno dei possibili partecipanti all’aggressione contro l’agente di polizia Alessandro Calista. notizie.it

Scontri a Torino: arrestato uno dei presunti aggressori del poliziotto, in corso accertamenti su altri due giovani toscaniLa Procura di Torino ha disposto accertamenti su altri due giovani toscani nell’ambito dell’inchiesta sugli scontri avvenuti sabato 31 gennaio 2026 a Torino, durante una manifestazione contro lo sgomb ... notizie.it

