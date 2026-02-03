Un tentativo di omicidio nei confronti di un poliziotto si è rivelato infondato. L'aggressione è durata meno di venti secondi e non ha causato danni gravi all’agente. La procura ha deciso di chiudere il caso, eliminando ogni accusa di tentato omicidio contro l'aggressore. Quella breve aggressione, che avrebbe potuto essere fatale, si è conclusa con un nulla di fatto, lasciando l’aggressore senza accuse di questa gravità.

L'aggressione è durata meno di venti secondi. Venti secondi che avrebbero potuto essere fatali per il poliziotto. Eppure, nel fascicolo aperto dalla Procura non compare l'ipotesi di tentato omicidio, nonostante la violenza, la premeditazione e il rischio concreto di morte. A Torino, sabato scorso, un poliziotto è stato buttato a terra e colpito a calci, bastonate e martellate durante la guerriglia urbana nel corteo a favore del centro sociale Askatasuna. «Gli viene sfilato il casco di protezione, quindi c'è l'intenzione di procurare danni anche vitali, potenzialmente, nei confronti di questa persona. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ingiustizia è fatta. Nessun tentato omicidio ai danni dell'aggressore del poliziotto

Approfondimenti su Poliziotto Aggressione

L'agguato a Federico Vittorio Rapisarda, dirigente del ministero, è stato riqualificato come lesioni e rapina anziché tentato omicidio.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Stati Uniti: agente dell'anti-immigrazione Ice uccide una donna durante un raid a Minneapolis

Ultime notizie su Poliziotto Aggressione

Argomenti discussi: Torino, così ingiustizia è fatta. Nessun tentato omicidio ai danni dell’aggressore del poliziotto; Giorno della Memoria. Milena Santerini (Univ. Cattolica): La memoria deve diventare un monito vivo, capace di parlare al presente; Caso Paolo Mendico: l’analisi della psicologa e grafologa forense rivela un quadro di isolamento e ingiustizia; CONCORSONE: PRECARI PROTESTANO, ‘INGIUSTIZIA, ADDIO RICOSTRUZIONE’.

Torino, così ingiustizia è fatta. Nessun tentato omicidio ai danni dell'aggressore del poliziottoL’aggressione è durata meno di venti secondi. Venti secondi che avrebbero potuto essere fatali per il poliziotto. Eppure, nel fascicolo ... iltempo.it

Crans-Montana, la libertà su cauzione e il peso insopportabile dell’ingiustiziaLa scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, riporta brutalmente al centro una domanda che nessuna procedura riesce a ... casertakeste.it

“Questo libro mi ha salvata, mi ha aiutata a sbrogliare la matassa fatta di confusione, desolazione, tristezza, senso di abbandono e di ingiustizia. A pochi mesi dall’abbandono ho scoperto di avere un tumore (fortunatamente allo stadio iniziale)…Il libro mi ha a - facebook.com facebook

Stiamo parlando di soldi dovuti ai lavoratori e di fatto condonati per legge. Un regalo a chi sfrutta, un'ingiustizia sulla pelle di chi lavora. Ma la vera domanda è questa: quali interessi la destra vuole difendere a tutti i costi Di certo non quelli della gente perben x.com