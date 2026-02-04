Ladro ucciso nel corso di un furto in casa nel Varesino il figlio si è costituito ed è ai domiciliari a Nichelino

Un ragazzo di 18 anni si è consegnato ai carabinieri di Busto Arsizio. Lo scorso 14 gennaio, il padre, un ladro di 37 anni di Torino, è stato ucciso durante un furto in una casa a Lonate Pozzolo, nel Varesino. Ieri, il figlio di Adamo si è presentato e ha ammesso di aver preso parte al colpo. Ora si trova ai domiciliari a Nichelino.

Rayan Massa, 18enne figlio di Adamo, il ladro 37enne di Torino ucciso durante un furto in casa a Lonate Pozzolo (Varese) lo scorso 14 gennaio 2026, si è costituito ieri, martedì 3 febbraio, alla caserma dei carabinieri di Busto Arsizio in quanto aveva partecipato materialmente al colpo.

