Nuove ciclabili vicino alle scuole Interventi per un milione di euro

Nel 2026 a Lugo verranno realizzate nuove piste ciclabili nelle vicinanze delle scuole, grazie a un investimento di circa un milione di euro. Oltre 600mila euro saranno finanziati dallo Stato attraverso il Bando Mobilità Ciclabile Urbana, contribuendo a promuovere una mobilità sostenibile e sicura per studenti e cittadini.

Nel 2026 saranno realizzate altre piste ciclabili nella zona urbana di Lugo per circa un milione, di cui oltre 600mila euro dallo Stato nell'ambito del Bando Mobilità Ciclabile Urbana. La giunta ha approvato il piano esecutivo in tre interventi. Il primo riguarda il comparto di via Brunelli a Lugo Centro, che si connetterà con le scuole Capucci e Gherardi. Il secondo riguarda via De Brozzi, via Canaletto, via Corelli e via Da Pane a Lugo nord, che si connetteranno con il polo formativo 0-6 composto dalla Corelli e dalla Filastrocca. Infine si interverrà su via Malerbi per portare studenti alla Garibaldi, alla Sacro Cuore e alla scuola di musica Malerbi.

