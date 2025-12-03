Montopoli il bene confiscato alla mafia rinasce come casa d' accoglienza
Montopoli in Val d'Arno, 3 dicembre 2025 - Si sono conclusi i lavori del secondo lotto al bene confiscato nel Comune di Montopoli in Val d’Arno. Che sarà e tornerà a essere una casa di accoglienza per le donne vittime di violenza. Un progetto possibile grazie al finanziamento regionale con le risorse messe a disposizione per i beni confiscati alla criminalità organizzata. Un finanziamento di 145 mila euro per effettuare lavori che hanno previsto la sostituzione integrale della copertura obsoleta e danneggiata con l’inserimento di una copertura in legno lamellare coibentata, isolata e impermeabilizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
