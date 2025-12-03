Montopoli il bene confiscato alla mafia rinasce come casa d' accoglienza

Lanazione.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Montopoli in Val d'Arno, 3 dicembre 2025 -  Si sono conclusi i lavori del secondo lotto al bene confiscato nel Comune di Montopoli in Val d’Arno. Che sarà e tornerà a essere una casa di accoglienza per le donne vittime di violenza. Un progetto possibile grazie al finanziamento regionale con le risorse messe a disposizione per i beni confiscati alla criminalità organizzata. Un finanziamento di 145 mila euro per effettuare lavori che hanno previsto la sostituzione integrale della copertura obsoleta e danneggiata con l’inserimento di una copertura in legno lamellare coibentata, isolata e impermeabilizzata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

montopoli il bene confiscato alla mafia rinasce come casa d accoglienza

© Lanazione.it - Montopoli, il bene confiscato alla mafia rinasce come casa d'accoglienza

Leggi anche questi approfondimenti

montopoli bene confiscato mafiaMontopoli, il bene confiscato alla mafia rinasce come casa d'accoglienza - L'edificio, ristrutturato grazie a un finanziamento regionale di 145mila euro, ospiterà fino a quattro donne vittime di violenza con i loro figli. Lo riporta lanazione.it

montopoli bene confiscato mafiaConclusi i lavori al bene confiscato a Montopoli, accoglierà fino a quattro nuclei di donne e bambini - Si sono conclusi i lavori del secondo lotto al bene confiscato nel Comune di Montopoli in Val d’Arno. Come scrive gonews.it

Bene confiscato. C’è l’avviso per affidarlo - A Montopoli l'immobile confiscato alla mafia sarà dato in comodato d'uso a associazioni antiviolenza per 6 anni. Scrive lanazione.it

Bene confiscato in via Anderlini: "Entro l’anno tornerà alla città" - Il bene confiscato alla mafia e assegnato al Comune in via Anderlini al Centro di vicinato Sacca sarà restituito... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Montopoli Bene Confiscato Mafia