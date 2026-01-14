La Danimarca mostra i muscoli a Trump | Maggiore presenza militare ed esercitazioni con la Nato in Groenlandia

La Danimarca rafforza la propria presenza militare in Groenlandia, annunciando un aumento della presenza e nuove esercitazioni con la NATO. Questa decisione si inserisce nel contesto delle crescenti tensioni geopolitiche e delle preoccupazioni sulla sicurezza nella regione artica. La Groenlandia, da tempo al centro di attenzione strategica, si conferma come un’area di interesse crescente per le potenze mondiali.

Roma, 14 gennaio 2026 – Il destino della Groenlandia continua a tenere banco sullo scenario internazionale. Dopo il blitz in Venezuela con la cattura di Maduro, Donald Trump aveva lanciato la “campagna di Groenlandia” affermando che gli Usa “ne hanno bisogno, è una questione di sicurezza” e che la prenderanno “o comprandola o con la forza” paventando il rischio che altrimenti se la prenderanno “o la Cina o la Russia”. Parole che avevano generato diverse reazioni a livello internazionale, a partire dalla Danimarca di cui la Groenlandia, pur essendo un territorio autonomo, fa parte. Premier della Groenlandia: "Tra Usa e Danimarca scegliamo la seconda" La Danimarca rafforza la presenza militare in Groenlandia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

