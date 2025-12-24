Trump vuole normalizzare il rapporto con la Cina ma Xi mostra i muscoli
Gli ultimi sviluppi nei rapporti tra Stati Uniti e Cina evidenziano un tentativo di normalizzazione, con Donald Trump che mira a rafforzare il dialogo. Tuttavia, le recenti manifestazioni di forza da parte di Xi Jinping indicano una certa cautela e resistenza. Dopo anni di sospensione, i colloqui militari diretti sono stati riattivati, segnando un passo importante verso una gestione più stabile delle relazioni bilaterali.
I colloqui militari diretti fra America e Cina per lungo tempo sono stati sospesi. L’Amministrazione Trump, grazie a un certo ammorbidimento delle politiche anticinesi americane, è riuscit. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Cina, Trump: "Xi non vuole una Depressione per il suo Paese, andrà tutto bene"
Leggi anche: “Vuole vendere Taiwan alla Cina”: perché Bolton prova a “sabotare” l’accordo tra Trump e Xi
Trump vuole normalizzare il rapporto con la Cina, ma Xi mostra i muscoli - Secondo un’esclusiva Reuters, Pechino avrebbe già caricato più di cento missili balistici intercontinentali nucleari a combustibile solido DF- ilfoglio.it
Putin vuole riportare il rapporto con Trump a prima dell'Alaska - Per raggiungere Budapest, il capo del Cremlino, Vladimir Putin, dovrebbe affrontare un viaggio molto complicato. ilfoglio.it
ANDRE MARINHO - BRASIL, VENEZUELA e EUA - PODCAST 3 IRMÃOS # 895
Trump vuole il suo nome ovunque: su monete, sale da ballo e navi da guerra. Intanto, spunta nei file Epstein. Newyorkesi distratti dal Natale lasciano alberi per strada. Podcast di Rita Lofano https://f.mtr.cool/zyoplpkxmj - facebook.com facebook
3/3 E l'Europa, se vuole davvero sconfiggere Putin e Trump (cioè i loro alleati di estrema destra che avanzano in quasi tutti i nostri paesi), dovrebbe mettere al centro la lotta alle disuguaglianze. Per chi vuole, ne parliamo oggi alle 17, con Annalisa Corrado. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.