La vera storia di Epstein bannato da Xbox per molestie minacce e abusi

Nel 2013, l'account Xbox Live di Epstein venne sospeso in modo definitivo. La motivazione ufficiale parlava di “molestie, minacce e abusi”. La notizia emerge dai cosiddetti Epstein files, che rivelano un episodio di certo singolare e che ora riaccende l’attenzione sul caso.

Un’altra storia, questa volta molto singolare, emerge dagli Epstein files. Nel 2013, l’account Xbox Live dell’imprenditore venne sospeso definitivamente per “molestie, minacce eo abusi”. Possiamo sostenere che Epstein compisse le sue malefatte non solo nella vita reale ma anche in quella virtuale, molestando, minacciando e compiendo abusi contro gli utenti Xbox? Non c’è alcuna prova per sostenerlo, come riportato nella motivazione della sospensione presente in uno dei file diffusi dal Dipartimento di Giustizia americano. Le mail di Epstein e la passione per la Xbox. Consultando il dataset del Dipartimento, ci sono ben 137 file in cui troviamo la parola Xbox associata a Epstein.🔗 Leggi su Open.online

La notizia ha fatto il giro delle chat online: Jeffrey Epstein, già al centro di scandali, è stato bannato per sempre da Xbox Live nel 2013.

