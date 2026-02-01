Jeffrey Epstein è stato bannato da Xbox Live per molestie minacce e abusi ai giocatori

La notizia ha fatto il giro delle chat online: Jeffrey Epstein, già al centro di scandali, è stato bannato per sempre da Xbox Live nel 2013. Microsoft ha inviato un’email ufficiale per comunicare l’allontanamento, accusandolo di comportamenti inappropriati come molestie e minacce ai giocatori. La vicenda, riemersa grazie a documenti desecretati, aggiunge un dettaglio inaspettato a un caso già complicato.

I nuovi documenti desecretati sul caso Epstein continuano a far emergere dettagli inaspettati. Tra questi figura anche un episodio legato al mondo dei videogiochi: nel 2013, Jeffrey Epstein venne bannato in modo permanente da Xbox Live, con la decisione che fu comunicata ufficialmente da Microsoft tramite email. E non si trattò di un caso isolato o mirato esclusivamente alla sua persona. Secondo quanto riportato nei documenti, Epstein ricevette il 19 dicembre 2013 un'email ufficiale da Microsoft con oggetto "Xbox LIVE – Notification of Enforcement Action". Nel messaggio, l'azienda comunicava la sospensione permanente dei privilegi dell'account, indicando come motivazione "harassment, threats, andor abuse of other players", ovvero molestie, minacce e abusi nei confronti di altri giocatori.

