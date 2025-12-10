Furti minacce e molestie | ponte dell’Immacolata da bollino nero in città

Trentotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il ponte dell’Immacolata, i controlli straordinari nella zona dei mercatini di Bolzano hanno portato a circa 250 persone identificate e cinque denunce. L’operazione ha evidenziato un aumento di episodi di furti, minacce e molestie, rendendo la zona un’area sotto stretta sorveglianza per garantire la sicurezza dei visitatori.

Cinque persone denunciate e circa 250 identificate: è questo l’esito dei controlli straordinari effettuati durante il ponte dellImmacolata nella zona dei mercatini di Bolzano. Un dispositivo rafforzato, attivato per gestire l’elevata affluenza nel centro storico e nelle aree limitrofe, ha. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Furti di cuffiette, rapine in strade e minacce: i 9 giovanissimi fermati nel weekend a Milano

furti minacce molestie ponteFurti, aggressioni con bottiglie di birra, molestie: cinque persone denunciate durante il ponte dell'Immacolata - Si è concluso con un bilancio di cinque persone denunciate il ponte dell’Immacolata, periodo in cui il Questore Giuseppe Ferrari ha disposto un'intensificazione dei controlli nella città di B ... ildolomiti.it scrive