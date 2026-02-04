La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina | Jole Galli

La Valtellina festeggia Jole Galli, che ha scritto pagine importanti della storia dello ski cross. La livignasca ha conquistato una medaglia ai Mondiali, è salita sul podio in Coppa del mondo e ha vinto una gara, tutte prime per un’atleta italiana. Ora si prepara alle Olimpiadi di Milano-Cortina, con l’obiettivo di portare ancora più in alto il nome dello sport italiano.

Prima italiana di sempre a salire sul podio in una prova di coppa del mondo; prima italiana di sempre a vincere, sempre in Coppa del mondo; prima italiana di sempre a conquistare una medaglia ai Mondiali: la livignasca Jole Galli ha già scritto pagine importantissime nella storia dello ski cross.

