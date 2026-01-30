La Valtellina alle Olimpiadi di Milano-Cortina | Elisa Confortola

A sette giorni dall’apertura ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, si accendono i riflettori anche sulla partecipazione italiana. Tra gli atleti in gara c’è Elisa Confortola, che rappresenterà la nazionale di short-track. La sua presenza conferma il livello competitivo dell’Italia e la sua voglia di portare a casa qualche medaglia. La cerimonia d’apertura si terrà allo stadio San Siro di Milano, mentre i giorni successivi saranno cruciali per la conquista dei podi.

Dal discorso finale a sostegno della candidatura italiana a Cinque Cerchi al sogno di conquistare una medaglia sul ghiaccio Elisa Confortola, dunque, è stata molto convincente a parole, ma ancora di più con i fatti e già in ambito olimpico. L'atleta valtellinese, infatti, ha poi partecipato ai Giochi olimpici invernali giovanili di Losanna, nel 2020 ed è stata portabandiera dell'Italia nella cerimonia d'apertura ottenendo poi il quinto posto nei 500 metri, l'ottavo nei 1000 metri e il quarto nella staffetta mista. L'anno successivo, sempre a Danzica, la definitiva consacrazione con il titolo continentale individuale conquistato nei 1500 metri e l'argento in staffetta insieme alle compagne Chiara Betti, Gloria Ioriatti e Arianna Sighel e Chiara Filippi.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

