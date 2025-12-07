La sposa! Jessie Buckley elogia la regia di Maggie Gyllenhaal | Coraggiosa e senza compromessi

La star del film ispirato a La moglie di Frankenstein di James Whale ha usato parole al miele per la regista, alla sua opera seconda. Jessie Buckley ha partecipato all'ultima opera cinematografica da regista di Maggie Gyllenhaal, La sposa!, musical pieno di mostri e ispirato al film La moglie di Frankenstein di James Whale. L'attrice di Hamnet ha spiegato il suo punto di vista su Gyllenhaal nelle vesti da regista. Dopo il debutto con La figlia oscura, Maggie Gyllenhaal ha deciso di riprendere il ruolo da regista per raccontare una storia molto suggestiva ma non semplice da portare sul grande schermo, come ha ricordato la stessa Jessie Buckley. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - La sposa!, Jessie Buckley elogia la regia di Maggie Gyllenhaal: "Coraggiosa e senza compromessi"

Argomenti simili trattati di recente

Christian Bale e Jessie Buckley sono Frankenstein e la sua sposa nel trailer del film di Maggie Gyllenhaal

Udite udite! È in arrivo un altro Frankenstein!! "Nell'agosto 2023 è stato annunciato che Maggie Gyllenhaal avrebbe diretto un remake de "La sposa di Frankenstein" con Penélope Cruz, Christian Bale e Peter Sarsgaard nel cast. Nel corso 2024 si sono uniti al - facebook.com Vai su Facebook

La sposa!, Jessie Buckley elogia la regia di Maggie Gyllenhaal: "Coraggiosa e senza compromessi" - La star del film ispirato a La moglie di Frankenstein di James Whale ha usato parole al miele per la regista, alla sua opera seconda. Si legge su movieplayer.it

The Bride, Jessie Buckley svela: "Frankenstein e la Sposa saranno come Bonnie e Clyde" - Jessie Buckley ha rivelato al CinemaCon che la storia d'amore tra Frankenstein e la Sposa del suo The Bride avrà delle vibes alla Bonnie e Clyde. Riporta comingsoon.it

Christian Bale e Jessie Buckley sono Frankenstein e la sua sposa nel trailer del film di Maggie Gyllenhaal - La Sposa arriverà nei cinema italiani nel mese di marzo e, nell'attesa, Warner Bros ha condiviso le prime immagini dell'atteso progetto. Segnala movieplayer.it